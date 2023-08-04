Часка продажів електричних, гібридних та дизельних авто поступово збільшується, але бензинові авто все ще займають понад 70% ринку.

Більше 70% нових легкових авто, що у липні придбали українці були з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, повідомляє Укравтопром.

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Авто з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку. У липні вони охопили 45% продажів нових легковиків. Однак у порівнянні з липневим результатом минулого року ця частка зменшилась на 14 відсоткових пунктів (в.п.).

Водночас дещо збільшилась ринкова частка дизельних авто – з 23% у липні 2022р. до 25,5% у липні поточного року.

Сегмент гібридів виріс на 6 в.п. - до 18%. Електромобілі охопили 11% ринку нових авто, що на 6 в.п. більше, ніж торік.

Найменшу частку у минулому місяці зайняли продажі авто з ГБО - 0,5%.

Автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій; дизельні авто – 25,5%; гібриди – 18%; електромобілі – 11%; автомобілі з ГБО – 0,5%.

У липні лідерські позиції за сегментами посіли: