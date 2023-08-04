Доля продаж электрических, гибридных и дизельных автомобилей постепенно увеличивается, но бензиновые автомобили все еще занимают более 70% рынка.

Более 70% новых легковых авто, которые в июле приобрели украинцы, были с традиционными двигателями внутреннего сгорания, сообщает Укравтопром.

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Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными на отечественном рынке. В июле они охватили 45% продаж новых легковушек. Однако по сравнению с июльским результатом в прошлом году эта доля уменьшилась на 14 процентных пунктов (п.п.).

В то же время, несколько увеличилась рыночная доля дизельных авто – с 23% в июле 2022г. до 25,5% в июле этого года.

Сегмент гибридов вырос на 6 п.п. – до 18%. Электромобили охватили 11% рынка новых авто, что на 6 п.п. больше, чем в прошлом.

Наименьшую долю в прошлом месяце заняли продажи авто с ГБО – 0,5%.

Автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций; дизельные автомобили – 25,5%; гибриды – 18%; электромобили – 11%; автомобили с ГБО – 0,5%.

В июле лидерские позиции по сегментам заняли: