Мировой авторынок продолжает падение, спровоцированное кризисом автокомпонентов. В то же время производители электрокаров BYD и Tesla продемонстрировали стремительный рост продаж.

За 2022 год в мире было продано 77,58 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 3,9% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит сайт focus2move.

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Больше всего автомобилей по-прежнему покупают в Китае — 22,14 млн, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Второе место сохранили США (13,65 млн –8,9%), а на третье – неожиданно поднялась Индия с 3,82 млн авто и ростом на 23,1%. Замыкают пятерку стран-лидеров Япония (3,8 млн. авто, -5,5%) и Германия (2,45 млн., +1,45%).

Среди автоконцернов первое место сохраняет Toyota Motor с 10,1 млн. проданных машин (-1,6%), а вторым остается Volkswagen Group (7,85 млн. авто, -7,3%). На третью позицию поднялись Hyundai-Kia (6,83 млн. авто).

ТОП 10 лидеров мирового автопрома:

Toyota Motor – 10,1 млн проданных авто (-1,6%). Volkswagen Group - 7,85 млн (-7,3%). Hyundai-Kia - 6,83 млн (-5,3%). Renault-Nissan - 6,39 млн (-15%). Stellantis - 6,34 млн (-8,2%). General Motors - 5,84 млн (-8%). Ford Motor - 3,67 млн (-6,1%). Suzuki - 2,89 млн (+4,9%). BMW - 2,33 млн (-8,1%).

Наибольший рост отмечен у производителей электромобилей и плаг-ин гибридов. Китайский BYD Auto увеличил продажи сразу на 156,7%, а Tesla - на 49,7%.

Среди моделей уже не одно десятилетие лидирует Toyota Corolla. В 2022 году было продано 1,12 миллиона этих авто. Второе место сохраняет самый популярный в мире кроссовер Toyota RAV4 (869 955 авто), а третье – лидер североамериканского рынка пикап Ford F-Series (786 757 шт.). Также отмечается стремительный прорыв Tesla Model Y с 15 сразу на 4-е место.

Самые популярные авто в мире за 2022 год: