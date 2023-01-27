Світовий авторинок продовжує падіння, спровоковане кризою автокомпонентів. Водночас виробники електрокарів BYD і Tesla продемонстрували стрімкий ріст продажів.

За 2022 рік у світі продали 77,58 мільйонів нових легкових автомобілів. Це на 3,9% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить сайт focus2move.

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Найбільше автомобілів, як і раніше, купують у Китаї — 22,14 млн, що на 0,9% більше, ніж роком раніше. Друге місце зберегли США (13,65 млн -8,9%), а на третє несподівано піднялася Індія з 3,82 млн авто і ростом на 23,1%. Замикають п'ятірку країн-лідерів Японія (3,8 млн авто, -5,5%) та Німеччина (2,45 млн, +1,45%).

Серед автоконцернів перше місце зберігає Toyota Motor з 10,1 млн проданих машин (-1,6%), а другим залишається Volkswagen Group (7,85 млн авто, -7,3%). На третю позицію піднялися Hyundai-Kia (6,83 млн авто).

ТОП 10 лідерів світового автопрому:

Toyota Motor — 10,1 млн проданих авто (-1,6%). Volkswagen Group — 7,85 млн (-7,3%). Hyundai-Kia — 6,83 млн (-5,3%). Renault-Nissan — 6,39 млн (-15%). Stellantis — 6,34 млн (-8,2%). General Motors — 5,84 млн (-8%). Ford Motor — 3,67 млн (-6,1%). Suzuki — 2,89 млн (+4,9%). BMW — 2,33 млн (-8,1%).

Найбільший ріст зазначено у виробників електромобілів та плаг-ін гібридів. Китайський BYD Auto збільшив продаж відразу на 156,7%, а Tesla — на 49,7%.

Серед моделей уже не одне десятиліття лідирує Toyota Corolla. У 2022 році продали 1,12 мільйона цих авто. Друге місце зберігає найпопулярніший у світі кросовер Toyota RAV4 (869955 авто), а третє — лідер північноамериканського ринку пікап Ford F-Series (786757 шт.). Також зазначається стрімкий прорив Tesla Model Y з 15 відразу на 4 місце.

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік: