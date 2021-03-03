Незважаючи на відносно стабільний курс української національної валюти, вже кілька місяців поспіль спостерігається зростання цін на нафтопродукти.

Роздрібні мережі АЗС 3 березня підняли вартість бензинів і дизельного пального в межах 10-50 коп. за літр, повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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У мережі Socar усі види палива здорожчали на 50 коп. за літр: А-92 – до 29,98 грн за літр, А-95 – до 30,98 грн за літр, ДП – до 29,98 грн за літр. На 40 коп. за літр бензини і ДП здорожчали в полтавській мережі "Автотранс": ціна "двійки" зросла до 27,58 грн за літр, "п'ятірки" – 28,58 грн за літр, дизпалива – до 27,08 грн за літр.

На станціях BVS бензини здорожчали на 30 коп. за літр, ДП – на 20 коп. за літр. Chipo підняла ціни на 24-32 коп. за літр. Motto підняла ціни на бензини в Черкаській області на 50 коп. за літр, а на ДП у Дніпропетровській області – на 20 коп. за літр.

Характерно, що попри стійкий тренд, дизпальне на станціях "БРСМ-Нафта" в Дніпропетровській області здешевшало на 50 коп. за літр (до 24,29 грн за літр), а в Сумській – здорожчало на 20 коп. за літр (до 24,99 грн за літр).

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що однією з основних причин підвищення цін на нафтопродукти в Україні є несвоєчасна реакція українських мереж АЗС на зростання світових цін на нафту, яке спостерігається ще з осені минулого року.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 3 березня 2021 р., грн за літр: