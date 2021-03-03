Несмотря на относительно стабильный курс украинской национальной валюты уже несколько месяцев подряд наблюдается рост цен на нефтепродукты.

Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп. за литр, сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В сети Socar все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр: А-92 – до 29,98 грн за литр, А-95 – до 30,98 грн за литр, ДТ – до 29,98 грн за литр. На 40 коп. за литр бензины и ДТ подорожали в полтавской сети "Автотранс": цена "двойки" возросла до 27,58 грн за литр, "пятерки" – 28,58 грн за литр, дизтоплива – до 27,08 грн за литр.

На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп. за литр, ДТ – на 20 коп. за литр. Chipo подняла цены на 24-32 коп. за литр. Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп. за литр, а на ГП в Днепропетровской области – на 20 коп. за литр.

Характерно, что, несмотря на устойчивый тренд, дизтопливо на станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области подешевело на 50 коп. за литр (до 24,29 грн за литр), а в Сумской – подорожало на 20 коп. за литр (до 24,99 грн за литр).

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 марта 2021 г., грн за литр: