Низка великих операторів роздрібного ринку на початку грудня підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, всі види палива на станціях ОККО подорожчали на 50 коп. за літр: бензин марки А-92 подорожчав до 26,49 грн за літр, А-95 – до 27,49 грн за літр, ДП – до 26,49 грн за літр. Також на 50 коп. за літр все пальне подорожчало на станціях “Овіс” і “Авантаж 7”.

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У мережі Glusco пальне подорожчало на 40 коп. за літр: бензин А-92 – до 23,15 грн за літр, А-95 – до 25,15 грн за літр, ДП – до 24,15 грн за літр.

На станціях AMIC дизельне пальне в середньому подорожчало на 31 коп. за літр, до 23,53 грн за літр, бензини – на 63-64 коп. за літр. На станціях Motto бензини в середньому додали 2 коп. за літр, а ДП подешевшало на 5 коп. за літр. Такі мережі як KLO, UPG, BVS і Mango підняли ціни на стелах на 10-60 коп. за літр.

Пальне в роздрібних мережах почало дорожчати минулого тижня. Основний чинник, який вплинув на збільшення його вартості, – коливання курсу гривні щодо долара та євро. Також має місце зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, за тиждень світові ціни на нафту виросли на 9%, до $47/бар., а вартість нафтопродуктів у Європі – на 9-10%.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 30 листопада по 1 грудня 2020 р: