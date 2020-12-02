Ряд крупных операторов розничного рынка в начале декабря повысили стоимость горючего. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все виды топлива на станциях ОККО подорожали на 50 коп. за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн за литр, А-95 – до 27,49 грн за литр, ДТ – до 26,49 грн за литр. Также на 50 коп. за литр все горючее подорожало на станциях “Овис” и “Авантаж 7”.

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В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп. за литр: бензин А-92 – до 23,15 грн за литр, А-95 – до 25,15 грн за литр, ДТ – до 24,15 грн за литр.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп. за литр, до 23,53 грн за литр, бензин – на 63-64 коп. за литр. На станциях Motto бензины в среднем прибавили 2 коп. за литр, а ДТ подешевело на 5 коп. за литр. Такие сети как KLO, UPG, BVS и Mango подняли цены на стелах на 10-60 коп. за литр.

Топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основной фактор, который повлиял на увеличение его стоимости, – колебания курса гривны относительно доллара и евро. Также имеет место рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%.

Изменение розничных цен на бензин и ДТ на АЗС с 30 ноября по 1 декабря 2020 г: