Баварська компанія оголосила про відкриття підписного сервісу з обміну автомобілів. Автомобілі серії М також включені у список доступних моделей.

Поки що сервіс BMW працює у тестовому режимі лише у одному місті Сполучених Штатів. Вартість підписки становить від 2 до 3,7 тисяч доларів.

BMW запропонувала мешканцям міста Нешвіль, штат Теннессі два рівні підписки. Legend Tier надає доступ до 2-ї, 4-ї та 5-ї серії, а також позашляховика X5, включаючи гібридну версію. Підписка рівня M Tier відкриває абоненту доступ до М2, M4, M5, М6, X5M і X6M. У першому випадку з абонента стягується плата у 2000 доларів, для доступу до М-версій потрібно внести 3700 доларів на місяць.

За умовами програми власники автомобілів BMW, придбаних у офіційних дилерів в останні кілька років можуть узяти напрокат одну з запропонованих моделей нових авто та користуватись нею протягом місяця, а на наступний – узяти на тест-драйв іншу. Якщо пілотна програма стане популярною, BMW планує позширити її на інші міста.

Нагадаємо, нещодавно подібний сервіс запустив бренд Mercedes, а у Європі такий сервіс надає Volvo.

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