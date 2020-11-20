З даху багатоповерхівки на позашляховик впала бетонна плита, перетворивши його на купу металу: момент потрапив на відео

В місті Владивосток (Росія) на автомобіль Nissan X-Trail з даху впала бетонна плита. Автомобіль отримав значні пошкодження, а водій, який в цей момент зчищав з машини сніг, встиг відскочити в останній момент.

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Інцидент потрапив на запис камери спостереження на будинку. На ньому видно, як чоловік чистить машину від снігу, потім дивиться вгору і відскакує – через секунду на автомобіль падає величезна плита.

За словами власника авто, він почув "скрегіт нагорі" і відразу відбіг. Постраждалий Nissan X-Trail він купив всього два тижні тому. Тепер автомобіль не підлягає відновленню. Власник має намір звернутися до суду з вимогою компенсації збитків.

"Ще навіть переоформити не встиг. Машина дорога, 600 тисяч віддав за неї. Збирав на неї, шкода. Я її в порядок привів, бампера поміняв. Всю душу в машину вклав", – сказав він.

Водій додав, що після інциденту користувачі інтернету почали надсилати йому невеликі суми грошей на нову машину, і за кілька годин накопичилося кілька тисяч рублів. Він подякував усім за підтримку і додав, що не сумує. "Сталося і сталося, я не сумую, тримаюся", – сказав він.