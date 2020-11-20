С крыши многоэтажки на внедорожник упала бетонная плита, превратив его в груду металла: момент попал на видео

В городе Владивосток (Россия) на автомобиль Nissan X-Trail с крыши упала бетонная плита. Автомобиль получил значительные повреждения, а водитель, который в этот момент счищал с машины снег, успел отскочить в последний момент.

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Инцидент попал на запись камеры наблюдения на доме. На нем видно, как мужчина чистит машину от снега, потом смотрит вверх и отскакивает – через секунду на автомобиль падает огромная плита.

По словам владельца авто, он услышал "скрежет наверху" и сразу отбежал. Пострадавший Nissan X-Trail он купил всего две недели назад. Теперь автомобиль не подлежит восстановлению. Владелец намерен обратиться в суд с требованием компенсации убытков.

"Еще даже переоформить не успел. Машина дорогая, 600 тысяч отдал за нее. Копил на нее, жалко. Я ее в порядок привел, бампера поменял. Всю душу в машину вложил", – сказал он.

Водитель добавил, что после инцидента пользователи интернета стали переводить ему небольшие суммы денег на новую машину, и за несколько часов накопилось несколько тысяч рублей. Он поблагодарил всех за поддержку и добавил, что не унывает. "Случилось и случилось, я не скучаю, держусь бодрячком", – сказал он.