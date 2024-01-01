Без "оновлення даних" українці не зможуть отримати "права" та зареєструвати автомобіль

Закордонні підрозділи міграційної служби, які надають послуги з обміну та отримання посвідчення водія, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, не надаватимуть ці послуги громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років які не “оновили військово-облікові данні”. Про це сказано в постанові Кабміну № 918 від 13 серпня 2024 року.

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Відповідно до Законів України “Про дорожній рух”, “Про правовий режим воєнного стану” та Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування: