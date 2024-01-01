Без "оновлення даних" українці не зможуть отримати "права" та зареєструвати автомобіль

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Без "оновлення даних" не можна отримати "права" та реєструвати траспорт
Закордонні підрозділи міграційної служби, які надають послуги з обміну та отримання посвідчення водія, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, не надаватимуть ці послуги громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років які не “оновили військово-облікові данні”. Про це сказано в постанові Кабміну № 918 від 13 серпня 2024 року.
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Відповідно до Законів України “Про дорожній рух”, “Про правовий режим воєнного стану” та Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:
Установити, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування:
- розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.
- Положення абзацу другого цієї постанови щодо видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних;
- посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.