Без "обновления данных" украинцы не смогут получить "права" и зарегистрировать автомобиль

ФОТО: kmu.gov.ua|
Без "обновления данных" нельзя получить "права" и регистрировать траспорт
Зарубежные подразделения миграционной службы, которые предоставляют услуги по обмену и получению водительского удостоверения, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, не будут предоставлять эти услуги гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет которые не “обновили военно-учетные данные”. Об этом сказано в постановлении Кабмина № 918 от 13 августа 2024 года.
Читайте также: Уже известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении в управлении автомобилем
В соответствии с Законами Украины “О дорожном движении”, “О правовом режиме военного положения” и Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64 “О введении военного положения в Украине” Кабинет Министров Украины постановляет:
Установить, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:
- размещенные за пределами Украины обособленные подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы, осуществляют прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получения его после потери или похищения, а также по государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, кроме транспортных средств, требующих экспертного исследования, и выдачу оформленных результатов их предоставления или отказа в предоставлении.
- Положения абзаца второго настоящего постановления о выдаче оформленных результатов предоставления административных услуг не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении с воинского учета или об уточнении (обновлении) персональных данных;
- удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовлены на бланке, заказаны средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы Министерства внутренних дел или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из воинского учета или об уточнении (обновлении) персональных данных, в международных почтовых отправлениях не пересылаются.