Без "обновления данных" украинцы не смогут получить "права" и зарегистрировать автомобиль

Зарубежные подразделения миграционной службы, которые предоставляют услуги по обмену и получению водительского удостоверения, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, не будут предоставлять эти услуги гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет которые не “обновили военно-учетные данные”. Об этом сказано в постановлении Кабмина № 918 от 13 августа 2024 года.

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В соответствии с Законами Украины “О дорожном движении”, “О правовом режиме военного положения” и Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 № 64 “О введении военного положения в Украине” Кабинет Министров Украины постановляет:

Установить, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены: