З 14 грудня можливо буде відмовитись від пластикових бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія.

4 листопада Кабінет Міністрів України прийняв зміни до деяких Постанов, що вдосконалюють процедуру надання деяких адміністративних послуг.

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Вони передбачають, що Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиними наявними у людини документами, які надають право керувати транспортними засобами.

Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов'язковим було оформлення пластикових бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків відмовитись, якщо замовив послугу онлайн.

У всіх буде вибір, як отримувати послугу:

традиційно у сервісному центрі МВС

виключно онлайн

«Це фінальний підзаконний акт, спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», — зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Можливо буде через Електронний кабінет водія або через застосунок Дія – не відвідуючи сервісний центр МВС – замовити і отримати Е-посвідчення або Е-свідоцтво.

При цьому громадянин сплачує тільки за адміністративну послугу, тобто, без врахування вартості бланкової продукції.