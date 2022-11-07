С 14 декабря можно будет отказаться от пластиковых бланков свидетельств о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений.

4 ноября Кабинет Министров Украины принял изменения в некоторые постановления, совершенствующие процедуру предоставления некоторых административных услуг.

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Они предполагают, что Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств могут стать единственными имеющимися у человека документами, предоставляющими право управлять транспортными средствами.

Если раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление пластиковых бланков этих документов, то с середины декабря возможно будет от бланков отказаться, если заказал услугу онлайн.

У всех будет выбор, как получать услугу:

традиционно в сервисном центре МВД

исключительно онлайн

«Это финальный подзаконный акт, направленный на правовое урегулирование процедуры получения электронного водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства», — отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Возможно будет через Электронный кабинет водителя или через приложение Дия – не посещая сервисный центр МВД – заказать и получить Е-удостоверение или Е-свидетельство.

При этом гражданин платит только за административную услугу, то есть без учета стоимости бланковой продукции.