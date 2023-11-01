Зарядка пошкоджувала чипи NFC у нових iPhone 15 серії, які відповідають за функції Apple Pay та цифрові автомобільні ключі.

За даними Macrumors, у внутрішній записці, надісланій авторизованим постачальникам послуг Apple, компанія підтвердила, що «невелика кількість» бездротових зарядних пристроїв, вбудованих у деякі моделі BMW і Toyota Supra, дійсно можуть «тимчасово вимкнути NFC-можливості» iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max.

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Причина проблеми у повідомленнях не вказується, однак Apple вже готує оновлення, яке має її усунути. Враховуючи те, що лист надійшов через кілька годин після випуску iOS 17.1, схоже, що для цього використають наступне оновлення, наприклад iOS 17.1.1 або iOS 17.2.

Раніше деякі користувачі поскаржились у публікаціях на Reddit, спільноті підтримки Apple і на власних форумах MacRumors, що функції Apple Pay та цифрових автомобільних ключів переставали працювати після використання автомобільної бездротової зарядки BMW чи Toyota Supra, але досі Apple не розглядала ці заяви.

Нині компанія не рекомендує використовувати зарядки в авто, доки не надійде оновлення. Офіційні коментарі жодна з компаній не надавала, але BMW, здається, визнала проблему на початку місяця, коли обліковий запис BMW UK X відповів на скаргу: «Зараз досліджуємо проблему спільно з Apple. Часових рамок не можемо назвати, однак очікуємо, що незабаром отримаємо оновлення‎».