Зарядка повреждала чипы NFC в новых iPhone 15 серии, отвечающих за функции Apple Pay и цифровые автомобильные ключи.

По данным Macrumors, во внутренней записке, отправленной авторизованным поставщикам услуг Apple, компания подтвердила, что «небольшое количество» беспроводных зарядных устройств, встроенных в некоторые модели BMW и Toyota Supra, действительно могут «временно отключить NFC-возможности» iPhone 15, iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max.

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Причина проблемы в сообщениях не указывается, однако Apple уже готовит обновление, которое должно ее устранить. Учитывая, что письмо поступило через несколько часов после выпуска iOS 17.1, похоже, что для этого используют следующее обновление, например iOS 17.1.1 или iOS 17.2.

Ранее некоторые пользователи пожаловались в публикациях на Reddit, сообществе поддержки Apple и на собственных форумах MacRumors, что функции Apple Pay и цифровых автомобильных ключей перестали работать после использования автомобильной беспроводной зарядки BMW или Toyota Supra, но Apple не рассматривала эти заявления.

В настоящее время компания не рекомендует использовать зарядки в автомобиле, пока не поступит обновление. Официальные комментарии ни одна из компаний не предоставляла, но BMW, кажется, признала проблему в начале месяца, когда аккаунт BMW UK X ответил на жалобу: «Сейчас исследуем проблему совместно с Apple. Временные рамки не можем назвать, однако ожидаем, что вскоре получим обновление».