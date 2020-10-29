Безоплатне передання пільговим категоріям населення транспортних засобів звільнено від податку на додану вартість

Уряд схвалив постанову «Про затвердження переліку окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатного передання яким у володіння і користування транспортних засобів товарних позицій 8702 і 8703 УКТ ЗЕД звільняються від обкладення податком на додану вартість».

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Прийнята постанова забезпечить звільнення до 31 грудня 2020 року від обкладення податком на додану вартість операцій з безоплатного передання у володіння і користування транспортних засобів визначеним пільговим категоріям населення, які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах.

Постанова сприятиме забезпеченню автомобілями визначених законодавством пільгових категорій населення, а також стимулюванню суб’єктів господарювання, які мають статус платників податку на додану вартість до безоплатного передання у володіння і користування автомобілів, вищезазначеним пільговим категоріям населення.