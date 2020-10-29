Бесплатная передача льготным категориям населения транспортных средств освобождена от налога на добавленную стоимость

Правительство одобрило постановление “Об утверждении перечня отдельных определенных законодательством Украины льготных категорий населения, операции по бесплатной передаче которым во владение и пользование транспортных средств товарных позиций 8702 и 8703 УКТ ВЭД освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость”.

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Принятое постановление обеспечит освобождение до 31 декабря 2020 года от обложения налогом на добавленную стоимость операций по безвозмездной передаче во владение и пользование транспортных средств определенным льготным категориям населения, которые имеют право на получение автомобиля бесплатно или на льготных условиях.

Постановление будет способствовать обеспечению автомобилями определенных законодательством льготных категорий населения, а также стимулированию субъектов хозяйствования, которые имеют статус плательщиков налога на добавленную стоимость в безвозмездной передаче во владение и пользование автомобилей, вышеупомянутым льготным категориям населения.