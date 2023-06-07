Електроні "мізки" безпілотного автомобіля не впорались з нештатною ситуацією.

Минулого місяця в Сан-Франциско роботаксі Waymo, що працює в автономному режимі, збило на смерть маленьку собачку. Про це стало після розкриття звіту про інцидент, поданим до Департаменту автотранспорту штату Каліфорнія. Виходячи з інформації, наданої у звіті, інцидент був неминучим.

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Згідно з повідомленням, один з безпілотних автомобілів Waymo Jaguar I-Pace їхав по Толанд-стріт, низькошвидкісній вулиці, і собака вибігла на вулицю. Автомобіль працював в автономному режимі, хоча на момент аварії на водійському сидінні перебував оператор з безпеки.

Людина-оператор не бачила собаку, але автономна система транспортного засобу бачила. Однак низка факторів, зокрема швидкість і траєкторія руху собаки, зробили зіткнення неминучим, вважають у Waymo.

У відповідь на наші запитання про інцидент Waymo надіслала TechCrunch наступну заяву:

21 травня в Сан-Франциско маленька собака вибігла перед одним з наших автомобілів з автономним фахівцем на водійському сидінні, і, на жаль, контакт був здійснений. Розслідування триває, однак попередній огляд підтвердив, що система правильно ідентифікувала собаку, яка вибігла з-за припаркованого автомобіля, але не змогла уникнути контакту. Висловлюємо щирі співчуття власнику собаки. Довіра та безпека громад, в яких ми працюємо, є для нас найважливішою річчю, і ми продовжуємо розслідувати цей випадок зі свого боку.



За даними Waymo, ні оператор системи безпеки, ні автономна система не гальмували, щоб уникнути зіткнення. В обох випадках це сталося через "незвичайний шлях", який собака пройшов на "високій швидкості прямо в бік транспортного засобу", - сказав представник Waymo.

Один зі способів, яким Waymo оцінює ефективність уникнення зіткнень свого автономного водія, – це порівняння її з моделлю водія, який не має вад зору, але завжди знаходиться в зоні конфлікту (NIEON). Представник Waymo повідомив TechCrunch, що компанія реконструювала подію минулого місяця в симуляції з використанням моделі NIEON, але аналіз показав, що зіткнення в цьому випадку було неминучим.

Якщо не брати до уваги громадську думку, Waymo може зіткнутися з розслідуваннями з боку регуляторних органів, таких як Національна асоціація безпеки дорожнього руху. NHTSA вимагає від виробників і операторів автономних транспортних засобів подавати звіти про аварії.