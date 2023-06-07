Электронные "мозги" беспилотного автомобиля не справились с нештатной ситуацией.

В прошлом месяце в Сан-Франциско роботокси Waymo, работающее в автономном режиме, сбило насмерть маленькую собачку. Об этом стало после раскрытия отчета об инциденте, представленном в Департамент автотранспорта штата Калифорния. Исходя из информации, предоставленной в отчете, инцидент был неизбежен.

Кстати говоря американцев все больше пугают беспилотные автомобили

Согласно сообщению, один из беспилотных автомобилей Waymo Jaguar I-Pace ехал по Толанд-стрит, низкоскоростной улице, и собака выбежала на улицу. Автомобиль работал в автономном режиме, хотя в момент аварии на водительском сиденье находился оператор по безопасности.

Человек-оператор не видел собаку, но автономная система транспортного средства видела. Однако ряд факторов, в том числе скорость и траектория движения собаки, сделали столкновение неизбежным, считают в Waymo.

В ответ на наши вопросы об инциденте Waymo направила TechCrunch следующее заявление:

21 мая в Сан-Франциско маленькая собака выбежала перед одним из наших автомобилей с автономным специалистом на водительском сиденье и, к сожалению, контакт был осуществлен. Расследование продолжается, однако предварительный осмотр подтвердил, что система правильно идентифицировала выбежавшую из-за припаркованного автомобиля собаку, но не смогла избежать контакта. Выражаем искренние соболезнования владельцу собаки. Доверие и безопасность общин, в которых мы работаем, являются для нас важнейшей вещью, и мы продолжаем расследовать этот случай со своей стороны.



По данным Waymo, ни оператор системы безопасности, ни автономная система не тормозили во избежание столкновения. В обоих случаях это произошло из-за "необычного пути", который собака прошла на "высокой скорости прямо в сторону транспортного средства", – сказал представитель Waymo.

Один из способов, которым Waymo оценивает эффективность избегания столкновений своего автономного водителя – это сравнение ее с моделью водителя, не имеющего недостатков зрения, но всегда находящегося в зоне конфликта (NIEON). Представитель Waymo сообщил TechCrunch, что компания реконструировала событие в прошлом месяце в симуляции с использованием модели NIEON, но анализ показал, что столкновение в этом случае было неизбежным.

Если не считать общественного мнения, Waymo может столкнуться с расследованиями со стороны регуляторных органов, таких как Национальная ассоциация безопасности дорожного движения. NHTSA требует от производителей и операторов автономных транспортных средств представлять отчеты об авариях.