Машину оснастили спеціальним сейфом для паперів із кодовим замком.

Американська компанія-творець автономних вантажівок Embark навчила їх пред'являти документи поліції та продемонструвала на відео епізод такого спілкування.

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Як і безпілотні автомобілі інших фірм, тягачі Embark здатні розпізнавати машини з мигалками та зупинятися, проте розробники пішли далі: тепер правоохоронці можуть перевірити документи, запросивши код від спеціального сейфа у оператора.

Тестову взаємодію безпілотника з поліцейським зняли у штаті Техас, де тягачі Embark здійснюють випробувальні заїзди. Машина розпізнає поліцейський автомобіль, що їде позаду неї, з вимкненими мигалками. Згідно з прописаним у системі сценарієм, вона зв'язується з оператором-людиною, яка приймає рішення про зупинку. Після цього на спеціальному дисплеї на кабіні висвічується напис Safe to approach, що повідомляє, що можна наблизитися до автомобіля.

Поліцейський, який підійшов до кабіни, може перевірити документи безпілотника, відкривши сейф. Він захищений кодом, який можна отримати у того ж оператора, зв'язавшись з ним за номером телефону. Коли перевірка завершена та папери покладені назад, оператор вмикає автопілот, і машина продовжує рух.

Таким чином, перевірка документів поки не обходиться без допомоги людини, яка дистанційно приймає рішення за машину. Однак і такий варіант взаємодії може бути корисним, коли на дороги випустять більше безпілотників без водія у салоні.