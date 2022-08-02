Законодавче врегулювання наслідків ДТП, яке сталось за участю машини, яка їде на автопілоті, робить можливим повноцінне використання роботизованих таксі.

З цього понеділка в 18-мільйонному китайському мегаполісі Шеньчжені дозволили експлуатувати роботизовані таксі без водія за кермом. Хоча працівник, який страхує автоматику, як і раніше, повинен буде знаходитися в салоні автомобіля. Одночасно китайські законодавці визначилися зі сферами відповідальності за наслідки, що виникли через аварії за участю роботизованих таксі.

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Як пояснює Reuters, у разі присутності в салоні водія відповідальність за наслідки ДТП, як і раніше, лягає на нього. Якщо транспортний засіб пересувався повністю безпілотному режимі, а в салоні не було людини, здатної ним керувати, то відповідальність переноситься на власника транспортного засобу. Зрештою, якщо буде доведено, що причиною події став дефект апаратного або програмного забезпечення роботизованого таксі, то відповідатиме за наслідки виробник машини або розробник ПЗ. Власник автомобіля отримає право звернутися з відповідним позовом до суду, не кажучи вже про інших постраждалих.

У США, наприклад, випробування безпілотних таксі на дорогах загального користування здійснюються дуже давно, але лише цього року компаніям дозволили здійснювати комерційні перевезення пасажирів, а таксі без водія за кермом вийшли на певні маршрути лише в кількох містах країни. Повномасштабну експлуатацію автоматичних таксі ще багато в чому стримує саме відсутність виразних юридичних правил, і китайська влада в цьому відношенні зробила великий крок вперед, нехай поки що і в окремому місті.

Компанія DeepRoute.ai минулого року вже здійснила близько 50 тисяч пробних поїздок безпілотників територією Шеньчженю. Тут також експлуатують свої роботизовані таксі дочірня компанія Baidu Apollo, а також стартапи, що підтримуються Toyota, Nissan і Alibaba. Специфіка місцевого дорожнього трафіку пред'являє підвищені вимоги до безпеки пересування в автоматичному режимі, оскільки на дорозі чимало скутерів та дисципліна пішоходів залишає бажати кращого.

До 2025 року влада Шеньчженя має намір збільшити оборот у сфері автоматизованих пасажирських перевезень до $30 млрд на рік. Одна тільки DeepRoute найближчими роками збільшить свій парк автоматичних таксі до 1000 машин. Комплект обладнання, необхідного для переоснащення звичайного автомобіля в роботизоване таксі, компанія пропонуватиме $3000.

За словами учасників китайського ринку, робота в місцевих умовах як надає переваги, так і створює додаткові труднощі. Наприклад, у порівнянні з Каліфорнією в Китаї втричі менші капітальні витрати, але й виручка від надання транспортних послуг тут у вісім разів нижча. З цієї причини китайські компанії замислюються над створенням бюджетних роботизованих таксі, щоб знизити власні витрати до рівня, що забезпечує впевнену окупність у конкуренції з традиційними таксомоторами, керованими водіями.