Законодательное урегулирование последствий ДТП, которое произошло с участием машины которая едет на автопилоте, делает возможным полноценное использование роботизированных такси.

С этого понедельника в 18-миллионном китайском мегаполисе Шэньчжэне позволили эксплуатировать роботизированные такси без водителя за рулем, хотя работник, который страхует автоматику, как и раньше, должен будет находиться в салоне автомобиля. Одновременно китайские законодатели определились со сферами ответственности за последствия, возникшие из-за аварий с участием роботизированных такси.

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Как поясняет Reuters, в случае присутствия в салоне водителя ответственность за последствия ДТП по-прежнему ложится на него. Если транспортное средство передвигался полностью беспилотном режиме, а в салоне не было человека, способного им управлять, то ответственность переносится на владельца транспортного средства. В конце концов, если будет доказано, что причиной происшествия стал дефект аппаратного или программного обеспечения роботизированного такси, то будет отвечать за последствия производитель машины или разработчик ПО. Владелец автомобиля получит право обратиться с соответствующим иском в суд, не говоря уже о других пострадавших.

В США, например, испытания беспилотных такси на дорогах общего пользования осуществляются очень давно, но только в этом году компаниям разрешили осуществлять коммерческие перевозки пассажиров, а такси без водителя за рулем вышли на определенные маршруты только в нескольких городах страны. Полномасштабную эксплуатацию автоматических такси еще во многом сдерживает именно отсутствие внятных юридических правил, и китайские власти в этом отношении сделали большой шаг вперед, пусть пока что и в отдельном городе.

Компания DeepRoute.ai в прошлом году уже совершила около 50 тысяч пробных поездок беспилотников по территории Шэньчжэня. Здесь также эксплуатируют свои роботизированные такси дочерняя компания Baidu Apollo, а также стартапы, поддерживаемые Toyota, Nissan и Alibaba. Специфика местного дорожного трафика предъявляет повышенные требования к безопасности передвижения в автоматическом режиме, поскольку на дороге немало скутеров и дисциплина пешеходов оставляет желать лучшего.

К 2025 году власти Шэньчжэня намерены увеличить оборот в сфере автоматизированных пассажирских перевозок до $30 млрд в год. Одна только DeepRoute в ближайшие годы увеличит свой парк автоматических такси до 1000 машин. Комплект оборудования, необходимого для переоснащения обычного автомобиля в роботизированное такси, компания будет предлагать $3000.

По словам участников китайского рынка, работа в местных условиях как дает преимущества, так и создает дополнительные трудности. Например, по сравнению с Калифорнией в Китае втрое меньше капитальные затраты, но и выручка от предоставления транспортных услуг здесь в восемь раз ниже. По этой причине китайские компании задумываются над созданием бюджетных роботизированных такси, чтобы снизить собственные издержки до уровня, обеспечивающего уверенную окупаемость в конкуренции с традиционными таксомоторами, управляемыми водителями.