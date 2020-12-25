Nuro – первая компания в Калифорнии, которой разрешено коммерческое использование автономных автомобилей.

Компания получила разрешение на тестирование своих роботов в начале следующего года. Эта лицензия позволит фирме фактически взимать с людей плату за услуги.

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Директор Nuro по правовым вопросам и политике в ближайшее время объявит о первой в Калифорнии сети автономных автомобилей с постоянным партнером. Кто будет этим партнером, еще неизвестно, но, скорее всего, это будет служба доставки, которая сможет использовать полностью беспилотные автомобили Nuro Prius. Также известно, что компания планирует развернуть своих собственных ботов R2 позже.

Разрешение, выданное DMV Калифорнии, позволяет компании управлять своей службой доставки только в некоторых частях округов Санта-Клара и Сан-Матео. Это означает, что большая часть Кремниевой долины будет находиться в пределах действия лицензии, но не в Сан-Франциско.

Также есть некоторые дополнительные ограничения – транспортные средства могут ездить только на обычных улицах (не на автобанах) с ограничением скорости 35 миль в час. Транспортным средствам также разрешается ездить только в "хороших погодных условиях".