Автономная четырехместная капсула способна ездить со скоростью до 120 км/ч и работать без подзарядки в течение 16 часов.

Дочернее предприятие Amazon Zoox завершило работу над своим первым автономным автомобилем. Это полностью электрическая капсула, которую называют "автомобилем, построенным для пассажиров, а не для водителя".

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Роботакси Zoox не имеет традиционных органов управления, традиционных сидений и даже традиционного разграничения на переднюю и заднюю часть – капсула способна двигаться в обоих направлениях, а пассажиры в салоне размещаются лицом друг к другу.

Zoox является двунаправленным и поэтому может легко изменить направление. Четырехколесное рулевое управление позволяет ему маневрировать в тесных городских пространствах. Сама капсула имеет скромные габариты – длина машинки составляет 3,35 метра.

Двери с обеих сторон расходятся, а пассажиры в салоне размещаются в стиле кареты – на скамейках друг напротив друга. Нет руля и педалей, только больнично-зеленая обивка. На потолке установлен хедлайнер со звездным светом в стиле Rolls-Royce, окружающий центральную стеклянную панель. Конечно, есть зарядные устройства для смартфонов и информационно-развлекательные экраны, которые предоставляют информацию о поездке и пункте назначения.

Zoox от батареи мощностью 133 кВт-ч, которая, по словам производителя, выдерживает 16 часов непрерывного использования между зарядками. Максимальная скорость для автономного хода достаточно впечатляющая – 120 км/ч.

Безопасность является приоритетом. "Безопасность является основой всего, что мы делаем", – сказал технический директор Zoox и соучредитель Джесси Левинсон. Вооруженный набором камер, радаров и датчиков LIDAR, Zoox получил поле зрения в 270 градусов. Он может отслеживать другие движущиеся объекты, включая велосипедистов и пешеходов в непосредственной близости. Он также оснащен системой подушек безопасности, учитывающей двунаправленный автомобиль. Кроме того, заявлено 100 нововведений безопасности, которые в обычных автомобилей нет.

В настоящее время автомобили проходят испытания в Сан-Франциско, Лас-Вегасе и на родине компании Фостер-Сити, штат Калифорния. Zoox надеется в ближайшее время запустить приложение для совместного пользования.

Amazon приобрела стартап Zoox в июне этого года. Автономные транспортные средства, помимо прочего, могут доставлять заказы с Amazon клиентам.