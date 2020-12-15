Автономна чотиримісна капсула здатна їздити зі швидкістю до 120 км/год і працювати без підзарядки протягом 16 годин.

Дочірнє підприємство Amazon Zoox завершило роботу над своїм першим автономним автомобілем. Це повністю електрична капсула, котру називають “автомобілем, побудованим для пасажирів, а не для водія”.

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Роботаксі Zoox не має традиційних органів управління, традиційних сидінь і навіть традиційного розмежування на передню і задню частину – капсула здатна рухатись в обох напрямках, а пасажири в салоні розміщуються обличчям один до одного.

Zoox є двонаправленим і тому може легко змінити напрямок. Чотириколісне рульове управління дозволяє йому маневрувати в тісних міських просторах. Сама капсула має скромні габарити – довжина машинки становить 3,35 метра.

Двері з обох боків розсуваються, а пасажири в салоні розміщуються у стилі карети – на лавках один навпроти одного. Немає керма та педалей, лише лікарняно-зелена оббивка. На стелі встановлений хедлайнер зі зоряним світлом у стилі Rolls-Royce, що оточує центральну скляну панель. Звичайно, є зарядні пристрої для смартфонів та інформаційно-розважальні екрани, які надають інформацію про поїздку та пункт призначення.

Zoox живиться від батареї потужністю 133 кВт-год, яка, за словами виробника, витримує 16 годин безперервного використання між зарядками. Максимальна швидкість для автономного пода є досить вражаючою – 120 км/год.

Безпека є пріоритетом. “Безпека є основою всього, що ми робимо”, – сказав технічний директор Zoox та співзасновник Джессі Левінсон. Озброєний набором камер, радарів та датчиків LIDAR, Zoox має поле зору в 270 градусів. Він може відслідковувати інші рухомі об'єкти, включаючи велосипедистів та пішоходів, у безпосередній близькості. Він також має систему подушок безпеки, яка враховує двоспрямований автомобіль. Крім того, заявлено 100 нововведень щодо безпеки, яких у типових автомобілів немає.



В даний час автомобілі проходять випробування в Сан-Франциско, Лас-Вегасі та на батьківщині компанії Фостер-Сіті, штат Каліфорнія. Zoox сподівається найближчим часом запустити додаток для спільного користування.

Amazon придбала стартап Zoox у червні цього року. Автономні транспортні засоби, крім іншого, можуть доставляти замовлення з Amazon клієнтам.