Nuro – перша компанія в Каліфорнії, якій дозволено комерційне використання автономних автомобілів.

Компанія отримала дозвіл на тестування своїх роботів на початку наступного року. Ця ліцензія дозволить фірмі фактично стягувати з людей плату за послуги.

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Директор Nuro з правових питань та політики найближчим часом оголосить пропершу в Каліфорнії мережу автономних автівок з постійним партнером. Хто буде цим партнером, ще невідомо, але, швидше за все, це буде служба доставки, яка зможе використовувати повністю безпілотні автомобілі Nuro на базі Toyota Prius. Також відомо, що компанія планує розгорнути своїх власних ботів R2 пізніше.

Бот Nuro R2

Дозвіл, виданий DMV Каліфорнії, дозволяє компанії управляти своєю службою доставлення тільки в деяких частинах округів Санта-Клара і Сан-Матео. Це означає, що велика частина Кремнієвої долини буде знаходитися в межах дії ліцензії, але не в Сан-Франциско.

Також є деякі додаткові обмеження – транспортні засоби можуть їздити тільки на звичайних вулицях (не на автобанах) з обмеженням швидкості 35 миль на годину. Транспортним засобам також дозволяється їздити тільки в “добрих погодних умовах”.