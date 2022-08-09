Машину оснастили специальным сейфом для бумаг с кодовым замком.

Американская компания-создатель автономных грузовиков Embark научила их предъявлять документы полиции и продемонстрировала на видео эпизод такого общения.

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Как и беспилотные автомобили других фирм, тягачи Embark способны распознавать машины с мигалками и останавливаться, однако разработчики пошли дальше: теперь правоохранители могут проверить документы, запросив код от специального сейфа у оператора.

Тестовое взаимодействие беспилотника с полицейским сняли в штате Техас, где тягачи Embark совершают испытательные заезды. Машина распознает полицейский автомобиль, едущий позади нее, с выключенными мигалками. Согласно прописанному в системе сценарию, она связывается с оператором-человеком, который принимает решение об остановке. После этого на специальном дисплее в кабине высвечивается надпись Safe to approach, сообщающая, что можно приблизиться к автомобилю.

Подошедший к кабине полицейский может проверить документы беспилотника, открыв сейф. Он защищен кодом, который можно получить у того же оператора, связавшись с ним по номеру телефона. Когда проверка завершена и бумаги положены обратно, оператор включает автопилот, и машина продолжает движение.

Таким образом, проверка документов пока не обходится без помощи человека, который дистанционно принимает решение за машину. Однако и такой вариант взаимодействия может быть полезным, когда на дороги выпустят больше беспилотников без водителя в салоне.