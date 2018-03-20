Резонансна аварія породила чимало колізій довкола дорожніх випробувань машин з автоматичним управлінням. Багато компаній призупинили такі тести. Як вплине трагічний випадок на розвиток безпілотників?

На своїй офіційній сторінці в Twitter, представники Uber висловлюють співчуття родичам загиблої жінки. Компанія допомагає поліції у розслідуванні та проводить власний розбір причин цієї події.

Нагадаємо, що аварія з трагічним фіналом сталася в місті Темпе, штат Арізона. Прототип Uber під управлінням системи автоматичного пілотування не розпізнав велосипедистку, збивши її на високій швидкості. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Це перший випадок, коли ДТП з безпілотником призвело до летального результату.

За даними поліції, автомобіль рухався зі швидкістю в 61 км / год, а зіткнення відбулось за сто метрів до пішохідного переходу. Під час аварії в автомобілі за кермом знаходився представник Uber, котрий став свідком того, що жінка вискочила на проїжджу частину несподівано і безпілотник просто не встиг зреагувати.

Поліція, розібравшись в ситуації, зазначає що системи автопілота не могли відреагувати на несподівану появу людини на дорозі, тож вини системи у інциденті немає, повідомляє ТСН з посиланням на San Francisco Chronicle.

Наразі дорожні випробування безпілотників Uber, що проводились у Торонто, Феніксі, Пітсбурзі і Сан-Франциско, призупинено.

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