Іноді поліцейські зупиняють автомобіль заради "перевірки документів" або з інших незаконних причин. Як діяти водію у такій ситуації?

Донедавна працівники поліції мали право зупиняти транспортні засоби, коли їм заманеться. Всім знайома ситуація, коли інспектор зупиняє авто і підійшовши одразу ставить вимогу «Ваші документи!». Тепер право на зупинку врегульовано законом.

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Що прописано в законі

У законі «Про національну поліцію» (далі Закон) спеціально передбачено 35-ту статтю, в якій виклали чіткий перелік підстав зупинення працівниками поліції автомобілів. Ця стаття Закону не дозволяє інспектору зупиняти будь-які автомобілі і будь-коли, а лише при наявності конкретних законних підстав. Основні підстави – це:

порушення ПДР очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля.

На жаль, не всі працівники поліції звикли притримуватись цієї норми закону та продовжують діяти за «старими» правилами.

Окрім конкретних підстав зупинки в Законі прописано і чіткий алгоритм дій інспектора під час зупинки автомобіля.

Зокрема, частина 2 статті 18 Закону зобов’язує інспектора, звертаючись до водія, назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення.

Після цього, відповідно до частини 2 статті 35 Закону інспектор зобов’язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.

Водночас, частина 1 статті 18 Закону зобов’язує поліцейського дотримуватися законів та не порушувати прав водія. Водій має право на отримання інформації, хто саме його зупинив і за що саме зупинив. Також водій має право на безперешкодний рух за відсутності законних підстав для його зупинки!

Обов’язки інспектора при зупинці автомобіля

Тому перше, що інспектор зобов’язаний зробити при зупинці автомобіля, це:

Належно представитись, назвавши своє прізвище, посаду, спеціальне звання;

Пред’явити на вимогу водія своє службове посвідчення, надавши можливість детально ознайомитися з викладеною в ньому інформацією;

Повідомити водієві конкретну причину зупинки, яка повинна міститися у ст.35 закону.

І лише після цих дій інспектор має право вимагати у водія документи та проводити розгляд справи про адміністративне правопорушення. Ці дії не право інспектора, а його обов’язок!

Права водія у випадку безпричинної зупинки

Якщо ж інспектор відмовляється представитись, пред’явити службове посвідчення чи не повідомляє конкретної підстави зупинки із перелічених у статті 35 Закону, він не має права надавати водієві подальші вказівки щодо пред’явлення документів, розгляду справи тощо.

У такому разі водій може запитати згоди інспектора про можливість продовження ним руху. Якщо ж інспектор і далі наполягає на пред’явленні документів на право керування, не виконавши при цьому свої обов’язки, то водій має право невідкладно зателефонувати на 102 та повідомити про неправомірні дії працівників поліції. Як правило, на цій стадії проблема врегульовується.

Звісно, що і водій інколи може зловживати своїми правами та при наявності в його діях очевидного порушення ПДР, стверджуючи, що жодного порушення немає і зупинка безпідставна. Однак для таких ситуацій існує подальша процедура розгляду справи, надання пояснень, доказів тощо. У дані ситуації мова йде про зупинення автомобіля без законних підстав.

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Після приїзду іншого екіпажу водій повинен чітко повідомити про неправомірні дії працівників поліції та, по можливості, викласти їх у паперовому вигляді. Якщо зазначені факти підтвердяться, водієві повинні дозволити продовжити рух з подальшим застосування до працівників поліції, які здійснили безпідставну зупинку, заходів дисциплінарного впливу. Якщо ж інший екіпаж очевидно неправомірно стає на захист колег, то водій за наявності достатніх підстав має право повідомити про дані факти керівництво поліції та інші контролюючі органи, зокрема прокуратури, державного бюро розслідувань та підрозділи внутрішньої безпеки МВС. У разі підтвердження інформації, викладеної у повідомленні, вони також будуть притягнуті до відповідальності.

Висновки

Закон дозволяє працівниками поліції зупиняти автомобілі лише при наявності законних підстав та із виконанням обов’язків щодо представлення, пред’явлення службового посвідчення та інформування водія про конкретну причину зупинки, передбаченої статтею 35 Закону. У разі не виконання цих обов’язків, водій має право вимагати у працівників поліції належного виконання своїх обов’язків!

Відмова інспектора виконати свої обов’язки відповідно до передбаченого Законом алгоритму (представитись, пред’явити службове посвідчення та повідомити конкретні підстави зупинки із перелічених у статті 35 Закону) позбавляє його права надавати водієві подальші вказівки щодо пред’явлення документів на право керування, накладення на водія штрафу тощо.

Реагування водіями на неправомірні дії працівників поліції призведе до стабілізації порядку на дорозі. Працівники поліції, які здійснили безпідставну зупинку автомобіля та не виконали інших передбачених при зупинці обов’язків, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.