Львівський суд повернув права і скасував штраф сину нардепа Дубневича (БПП), за нетверезе водіння. Постанова оскарженню не підлягає.

28-го грудня апеляційний суд, у складі судді апеляційного суду Партики І. В, скасував рішення Залізничного райсуду Львова про штраф і позбавлення водійських прав сина нардепа Богдана Дубневича. Відповідне рішення суду опубліковане у Єдиному держреєстрі судових рішень.

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Зазначається, що в ніч на 2 вересня минулого року, правоохоронці на вулиці Одеській зупинили автівку,”Audi A5″ з номерним знаком “СА3409ВК”, якою керував Павло Дубневич, син нардепа Богдана Дубневича(БПП). Працівники поліції перевірили водія на вміст алкоголю в крові, з допомогою пристрою “Драгер”, та виявили в організмі Павла Дубневича 0,29 проміле алкоголю.

У листопаді 2018 року Залізничний райсуд визнав винним сина Богдана Дубневича у вчиненні правопорушення, оштрафував Павла Дубневича на більш ніж 10 тисяч гривень та позбавив чоловіка водійських прав. Згідно з рішенням суду, сідати за кермо автівки Дубневич-молодший не мав права впродовж року.

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Втім, під час засідання в апеляційному судді Павло Дубневич визнав свою вину, однак просив звільнити його від відповідальності. Він зазначав, що працює водієм, тож автомобіль потрібен йому для виконання службових обов’язків.

І суддя Львівського апеляційного суду, Партика Ірина, вирішила скасувати рішення Залізничного суду, і звільнила Павла Дубневича від адміністративної відповідальності. Матеріали цієї справи розглядатиме трудовий колектив ТОВ “Глинянська вежа”, куди він влаштувався в листопаді минулого року на посаду водія автотранспортних засобів за сумісництвом.