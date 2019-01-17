Львовский суд вернул права и отменил штраф сыну нардепа Дубневича (БПП), за нетрезвое вождение. Постановление обжалованию не подлежит.

28-го декабря апелляционный суд в составе судьи апелляционного суда Партыки И. В, отменил решение Железнодорожного райсуда Львова о штрафе и лишении водительских прав сына нардепа Богдана Дубневича. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

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Отмечается, что в ночь на 2 сентября прошлого года, правоохранители на улице Одесской остановили машину,"Audi A5" с номерным знаком "СА3409ВК", которой руководил Павел Дубневич, сын нардепа Богдана Дубневича. Сотрудники полиции проверили водителя на содержание алкоголя в крови, с помощью устройства “Драгер”, и обнаружили в организме Павла Дубневича 0,29 промилле алкоголя.

В ноябре 2018 года Железнодорожный райсуд признал виновным сына Богдана Дубневича в совершении правонарушения, оштрафовал Павла Дубневича на более чем 10 тысяч гривен и лишил мужчину водительских прав. Согласно решению суда, садиться за руль автомобиля Дубневич-младший не имел права в течение года.

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Впрочем, во время заседания в апелляционном суде Павел Дубневич признал свою вину, однако просил освободить его от ответственности. Он отмечал, что работает водителем, поэтому автомобиль нужен ему для выполнения служебных обязанностей.

И судья Львовского апелляционного суда, Партыка Ирина, решила отменить решение Железнодорожного суда, и освободила Павла Дубневича от административной ответственности. Материалы этого дела будет рассматривать трудовой коллектив ООО “Глинянская башня”, куда он устроился в ноябре прошлого года на должность водителя автотранспортных средств по совместительству.