Иногда полицейские останавливают автомобиль ради "проверки документов" или по другим незаконным причинам. Как действовать водителю в такой ситуации?

До недавнего времени сотрудники полиции имели право останавливать транспортные средства, когда им заблагорассудится. Всем знакома ситуация, когда инспектор останавливает авто и подойдя сразу ставит требование “Ваши документы!”. Теперь право на остановку урегулировано законом.

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Что прописано в законе

В законе "О Национальной полиции" (далее Закон) специально предусмотрена 35-я статья, в которой изложили четкий перечень оснований остановки работниками полиции автомобилей. Эта статья Закона не позволяет инспектору останавливать любые автомобили и в любое время, а только при наличии конкретных законных оснований. Основные основания это: 1) нарушение ПДД и 2) очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля. К сожалению, не все сотрудники полиции привыкли к этой норме закона и продолжают действовать по “старым” правилам.

Кроме конкретных оснований остановки в законе прописан и четкий алгоритм действий инспектора при остановке автомобиля.

В частности, часть 2 статьи 18 закона обязывает инспектора, обращаясь к водителю, назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по требованию служебное удостоверение.

После этого, в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона инспектор обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки с детальным описанием основания остановки, определенной в этой статье.

В то же время, часть 1 статьи 18 закона обязывает полицейского соблюдать законы и не нарушать прав водителя. Водитель имеет право на получение информации, кто именно его остановил и за что именно остановил. Также водитель имеет право на беспрепятственное движение при отсутствии законных оснований для его остановки!

Обязанности инспектора при остановке автомобиля

Поэтому, первое что инспектор обязан сделать при остановке автомобиля это:

Надлежащим образом представиться, назвав свою фамилию, должность, специальное звание;

Предъявить по требованию водителя свое служебное удостоверение, предоставив возможность подробно ознакомиться с изложенной в нем информацией;

Сообщить водителю конкретную причину остановки, которая должна содержаться в ст. 35 Закона.

И только после этих действий инспектор имеет право требовать у водителя документы и проводить рассмотрение дела об административном правонарушении. Эти действия не право инспектора, а его обязанность!

Права водителя в случае беспричинной остановки

Если же инспектор отказывается представиться, предъявить служебное удостоверение или не сообщает конкретного основания остановки из перечисленных в статье 35 Закона, он не имеет права предоставлять водителю дальнейшие указания относительно предъявления документов, рассмотрения дела и тому подобное.

В таком случае водитель может спросить согласия инспектора о возможности продолжения им движения. Если же инспектор и дальше настаивает на предъявлении документов на право управления, не выполнив при этом свои обязанности, то водитель имеет право безотлагательно позвонить на 102 и сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. Как правило, на этой стадии проблема урегулируется.

Конечно, что и водитель иногда может злоупотреблять своими правами и при наличии в его действиях явного нарушения ПДД, утверждая, что никакого нарушения нет и остановка беспричинная. Однако для таких ситуаций существует дальнейшая процедура рассмотрения дела, предоставление объяснений, доказательств и тому подобное. В данных ситуациях речь идет об остановке автомобиля без законных оснований.

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После приезда другого экипажа водитель должен четко сообщить о неправомерных действиях работников полиции и, по возможности, изложить их в бумажном виде. Если указанные факты подтвердятся, водителю должны позволить продолжить движение с последующим применение к работникам полиции, которые осуществили безосновательную остановку, мер дисциплинарного воздействия. Если же другой экипаж очевидно неправомерно становится на защиту коллег, то водитель при наличии достаточных оснований имеет право сообщить о данных фактах в руководство полиции и другие контролирующие органы, в частности прокуратуры, государственного бюро расследований и подразделения внутренней безопасности МВД. В случае подтверждения информации, изложенной в сообщении, они также будут привлечены к ответственности.

Выводы

Закон позволяет работниками полиции останавливать автомобили только при наличии законных оснований и с исполнением обязанностей по представлению, предъявлению служебного удостоверения и информирования водителя о конкретной причине остановки, предусмотренной статьей 35 Закона. В случае не выполнения этих обязанностей, водитель имеет право требовать у сотрудников полиции надлежащего исполнения своих обязанностей!

Отказ инспектора выполнить свои обязанности в соответствии с предусмотренным Законом алгоритмом (представиться, предъявить служебное удостоверение и сообщить конкретные основания остановки из перечисленных в статье 35 закона) лишает его права предоставлять водителю дальнейшие указания относительно предъявления документов на право управления, наложения на водителя штрафа и тому подобное.

Реагирование водителями на неправомерные действия сотрудников полиции приведет к стабилизации порядка на дороге. Сотрудники полиции, которые осуществили безосновательную остановку автомобиля и не выполнили других предусмотренных при остановке обязанностей, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности.