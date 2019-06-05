Спеціалісти КП "Центр організації дорожнього руху" встановили дорожні віхи для унеможливлення несанкціонованого паркування автотранспорту на напрямних острівцях біля Центрального вокзалу залізничної станції "Київ-Пасажирський".

Також було відокремлено першу смугу руху біля входу у Центральний вокзал для забезпечення безперешкодної швидкої висадки пасажирів з приватних автомобілів, а перед пішохідним переходом через перший проїзд встановлюється пристрій примусового зниження швидкості “лежачий поліцейський”.

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– Ми продовжуємо практику встановлення дорожніх віх, що довели свою ефективність для впорядкування дорожнього руху в Києві, - зазначив Віктор Черній, директор КП “Центр організації дорожнього руху”. - Залізничний вокзал – місце великого скупчення як автомобілів, так і пішоходів, тож нагальним питанням стало впорядкування руху транспорту, аби підвищити безпеку дорожнього руху, в тому числі для пішоходів. На вокзалі всі поспішають – а такі обмеження підвищать оглядовість площі і дозволять уникнути неприємних ситуацій.

Нагадаємо, спеціалісти КП “Центр організації дорожнього руху” вже розробили схеми організації дорожнього руху, погодили у Патрульній поліції та встановили дорожні віхи на низці локацій у місті з метою унеможливлення паркування. Зокрема, на площах Бессарабській, Перемоги, Льва Толстого, Поштовій було відокремлено напрямні острівці, на вулицях Покровській та Хорива – для забезпечення руху транспорту по двом смугам, а біля різноманітних установ – Генеральної прокуратури, Національного експоцентру, палацу “Україна” та інших – для забезпечення безперешкодного роз’їзду зустрічного транспорту.