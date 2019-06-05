Специалисты КП "Центр организации дорожного движения" установили дорожные столбики для предотвращения несанкционированной парковки автотранспорта на направляющих островках возле Центрального вокзала железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".

Также отделили первую полосу движения возле входа в Центральный вокзал для обеспечения беспрепятственной скорой высадки пассажиров из частных автомобилей, а перед пешеходным переходом через первый проезд устанавливается устройство принудительного снижения скорости “лежачий полицейский”.

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– Мы продолжаем практику установления дорожных ограничителей, которые доказали свою эффективность для упорядочения дорожного движения в Киеве, – отметил Виктор Черний, директор КП “Центр организации дорожного движения”. – Железнодорожный вокзал – место большого скопления автомобилей и пешеходов, поэтому актуальным вопросом стало упорядочение движения транспорта, чтобы повысить безопасность дорожного движения, в том числе для пешеходов. На вокзале все спешат – а такие ограничения повысят обзорность площади и позволят избежать неприятных ситуаций.

Напомним, специалисты КП “Центр организации дорожного движения” уже разработали схемы организации дорожного движения, согласовали в Патрульной полиции и установили дорожные ограничители на ряде локаций в городе с целью предотвращения парковки. В частности, на площадях Бессарабской, Победы, Льва Толстого, Почтовой были отделені направляющие островки, на улицах Покровской и Хорива – для обеспечения движения транспорта по двум полосам, а возле различных учреждений – Генеральной прокуратуры, Национального экспоцентра, дворца “Украина” и других – для обеспечения беспрепятственного разъезда встречного транспорта.