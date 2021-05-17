Білорусь із червня запроваджує плату за виїзд в Україну на одній з ділянок кордону. Але є винятки

У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня вводить місцевий збір за перетин кордону транспортом. Таке ж рішення ухвалили й у Гродненській області, що на кордоні з Литвою та Польщею.

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Про це повідомила пресслужба Державного прикордонного комітету Білорусі. “Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь під час виїзду з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях”, — вказано у повідомленні.

За інформацією прикордонного відомства, збір стягуватимуть із транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн. Виняток становлять колісні трактори й самохідні машини. Кількість пасажирів не впливає на суму збору.

Платіж для транспортних засобів до п'яти тонн встановили розміром 29 білоруських рублів (приблизно 320 гривень). Сплачувати повинен водій автівки до перетину або під час перетину кордону в пунктах пропуску.

Від сплати податку за наявності підтверджувальних документів звільняють водіїв, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжувачі померлих для поховання.

Також не повинні платити учасники та інваліди війни, інваліди I та II груп і їхні супроводжувачі, учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні заклади.