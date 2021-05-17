Беларусь с июня вводит плату за выезд в Украину на одном из участков границы. Но есть исключения

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы транспортом. Такое же решение приняли и в Гродненской области, что на границе с Литвой и Польшей.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси. “Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь во время выезда из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях”, — указано в сообщении.

По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. Исключение составляют, колесные тракторы и самоходные машины. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.

Платеж для транспортных средств до пяти тонн установили размером 29 белорусских рублей (примерно 320 гривен). Платить должен водитель автомобиля до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождают водителей, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения.

Также, не должны платить участники и инвалиды войны, инвалиды I и II групп и их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане Беларуси, которые выезжают на лечение в санаторно-курортные учреждения.