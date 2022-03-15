Майже 300 білоруських фур "застрягли" в Україні

На території України без можливості виїхати перебуває близько 280 білоруських вантажівок, повідомляє білоруське держагентство "БЕЛТА" з посиланням на МЗС республіки.

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"Крім того, у пунктах пропуску із суміжними їй державами ЄС – Угорщина, Румунія, Словаччина – продовжує також накопичуватися вантажний автотранспорт з водіями-громадянами Республіки Білорусь", – додає міністерство.

За словами прес-секретаря відомства Анатолія Глаза, "на даний момент 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на батьківщину як на автомобілях, так і в пішому порядку".