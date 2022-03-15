Почти 300 белорусских фур "застряли" в Украине

На территории Украины без возможности выехать находится около 280 белорусских грузовиков, сообщает белорусское госагентство "БЕЛТА" со ссылкой на МИД республики.

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"Кроме того, в пунктах пропуска со смежными ей государствами ЕС – Венгрия, Румыния, Словакия – продолжает также накапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Республики Беларусь", – добавляет министерство.

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, "на данный момент 143 экипажам белорусских грузовиков было оказано содействие в возвращении на родину как на автомобиле, так и в пешем порядке".