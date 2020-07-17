Це дозволить цілодобово слідкувати за роботою світлофорних об’єктів та вчасно реагувати на можливі несправності.

“Цього тижня ми під ׳єднали до центрального пункту керування Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (ЦПК АСКДР) ще три світлофорні об’єкти”, сказано в повідомленні Центр організації дорожнього руху.

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Останні підключенні відбулись за такими адресами:

🚦вул. Парково-Сирецька, 21

🚦перехрестя вул. Павловської/Дмитрівської

🚦перехрестя Павловської/Тургенєвської

Таким чином до ЦПК АСКДР під׳єднано 550 із 690 столичних світлофорних об’єктів.

При підключенні до АСКДР світлофорні об׳єкти облаштовуються GPRS-пристроями. Це дозволяє цілодобово, в режимі реального часу слідкувати за їхньою роботою, оперативно реагувати на несправності. Таким чином забезпечується безперебійна робота світлофорів.

Нагадаємо, що світлофорний об’єкт та світлофор – не одне і те ж. Приміром, на світлофорному об’єкті на перехресті вул. Володимирської/Богдана Хмельницького встановлено 17 світлофорів.

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