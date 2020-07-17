Это позволит круглосуточно следить за работой светофорных объектов и своевременно реагировать на возможные неисправности.
"На этой неделе мы подсоединили к центральному пункту управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (ЦПК АСКДР) еще три светофорных объекта”, сказано в сообщении Центр организации дорожного движения.
Читайте также: Возвращение техосмотра: нужно ли это украинцам?
Последние подключении состоялись по следующим адресам:
- ул. Парково-Сырецкая, 21
- ул. Павловской / Дмитровской
- перекресток Павловской / Тургеневской
Таким образом к ЦПК АСКДР подсоединено 550 из 690 столичных светофорных объектов.
При подключении к АСКДР светофорные объекты обустраиваются GPRS-устройствами. Это позволяет круглосуточно, в режиме реального времени следить за их работой, оперативно реагировать на неисправности. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа светофоров.
Напомним, что светофорный объект и светофор – не одно и то же. К примеру, на светофорном объекте на перекрестке ул. Владимирской/Богдана Хмельницкого установлен 17 светофоров.
Читайте также: Дешевая растаможка в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть