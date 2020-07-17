Это позволит круглосуточно следить за работой светофорных объектов и своевременно реагировать на возможные неисправности.

"На этой неделе мы подсоединили к центральному пункту управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (ЦПК АСКДР) еще три светофорных объекта”, сказано в сообщении Центр организации дорожного движения.

Читайте также: Возвращение техосмотра: нужно ли это украинцам?

Последние подключении состоялись по следующим адресам:

ул. Парково-Сырецкая, 21

ул. Павловской / Дмитровской

перекресток Павловской / Тургеневской

Таким образом к ЦПК АСКДР подсоединено 550 из 690 столичных светофорных объектов.

При подключении к АСКДР светофорные объекты обустраиваются GPRS-устройствами. Это позволяет круглосуточно, в режиме реального времени следить за их работой, оперативно реагировать на неисправности. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа светофоров.

Напомним, что светофорный объект и светофор – не одно и то же. К примеру, на светофорном объекте на перекрестке ул. Владимирской/Богдана Хмельницкого установлен 17 светофоров.

Читайте также: Дешевая растаможка в обмен на техосмотр: что предлагает автомобилистам новая власть