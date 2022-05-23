Різноманіття допоміжних систем у сучасних авто не завжди потрібно їхнім власникам. Як показали результати опитування більшість користувачів навіть не підозрює існування деяких функцій.

Більшість британських водіїв гадки не мають, за що відповідають кнопки в їхніх автомобілях, показало опитування сервісу WeBuyAnyCar, результатами якого поділилася Daily Mail.

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53 відсотки опитаних плутаються у призначенні частини елементів управління, а деякі зізналися, що взагалі нічого в них не розуміють. Близько 45 відсотків водіїв хоч раз випадково натискали на ту кнопку під час руху, що призводило до несподіваних результатів — наприклад, включення далекого світла вдень.

Чверть водіїв не знають, як включати протитуманки, стільки ж не вміють відкривати капот. Близько 22 відсотків респондентів регулярно включають двірники, коли вони не потрібні, 21 відсоток не розуміють, як включати круїз-контроль.

Функція підключення телефону до автомобіля заплутала 19 відсотків опитаних. Ще 16 відсотків зізналися, що не змогли відчинити двері, щоб впустити пасажирів, а для 15 відсотків недоступні двірники на задньому склі.

Слухати зненавиджену радіостанцію довелося 12 відсоткам британців, які просто не знали, як її переключити. Розгубленість викликає не лише безліч кнопок у сучасних машинах: 14 відсотків автомобілістів забувають, з якого боку у них кришка паливного бака.

Ще 62 відсотки не в курсі, що означають сигнальні лампи та звуки. Майже 70 відсотків відзначили, що їм довелося витратити чимало часу, щоб розібратися в пристрої нової машини, а кожен десятий зізнався, що досі її повністю не вивчив. При цьому 16 відсотків водіїв ніколи не відкривали посібник з експлуатації.

На думку дизайнера BMW i Маттіаса Юнгханса, в найближчому майбутньому багатьма функціями в автомобілях можна буде керувати за допомогою голосу. Це дозволить прибрати з передніх панелей гігантські екрани, тренду на які незабаром настане кінець, упевнений він.