Разнообразие вспомогательных систем в современных авто не всегда нужно их владельцам. Как показали результаты опроса, большинство пользователей даже не подозревают о существовании некоторых функций.

Большинство британских водителей не подозревают, за что отвечают кнопки в их автомобилях, показал опрос сервиса WeBuyAnyCar, результатами которого поделилась Daily Mail.

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53 процента опрошенных путаются в предназначении части элементов управления, а некоторые признались, что вообще ничего в них не понимают. Около 45 процентов водителей хоть раз случайно нажали на кнопку во время движения, что приводило к неожиданным результатам — например, включению дальнего света днем.

Четверть водителей не знают, как включать противотуманки, столько же не умеют открывать капот. Около 22 процентов респондентов регулярно включают дворники, когда они не требуются, 21 процент не понимают, как включать круиз-контроль.

Функция подключения телефона к автомобилю запутала 19 процентов опрошенных. Еще 16 процентов признались, что не смогли открыть дверь, чтобы впустить пассажиров, а для 15 процентов недоступны дворники на заднем стекле.

Слушать ненавистную радиостанцию ​​пришлось 12 процентам британцев, которые просто не знали, как ее переключить. Растерянность вызывает не только множество кнопок в современных машинах: 14 процентов автомобилистов забывают, с какой стороны у них крышка топливного бака.

Еще 62 процента не в курсе, что означают сигнальные лампы и звуки. Почти 70 процентов отметили, что им пришлось потратить много времени, чтобы разобраться в устройстве новой машины, а каждый десятый признался, что до сих пор полностью не выучил. При этом 16 процентов водителей никогда не открывали руководство по эксплуатации.

По мнению дизайнера BMW и Маттиаса Юнгханса, в ближайшем будущем многими функциями в автомобилях можно будет управлять с помощью голоса. Это позволит убрать из передних панелей гигантские экраны, тренду на которые вскоре придет конец, уверен он.