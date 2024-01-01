Бітумні плями на кузові: як з ними боротись

При неправильному видаленні слідів бітуму можна зіпсувати лакофарбове покриття автомобіля. Затягувати з їх видаленням теж не варто, оскільки на кузові залишаться сліди. Тож як позбавитися цих забруднень правильно розповіли спеціалісти сайту avtomir.ua.

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Причини появи бітумних плям

Виявити бітумні плями можна на нижній частині дверей автомобіля, бамперах та порогах. З’являються такі плями, як правило, влітку після проїзду недавно відремонтованими дорогами. Під впливом високої температури довкілля бітум стає рідким і, вилітаючи з-під коліс, осідає на елементах кузова автомобіля. Там краплі бітуму, швидко остигаючи, встигають проникнути в поверхневі шари ЛКП – це агресивна хімічна дія, усунути яку не так просто.

Для видалення бітумних плям звичайний автошампунь не підходить. Якщо відшкрябати такі плями, то на поверхні залишаться подряпини. Позбутися бітумних плям можна лише шляхом їх розчинення.

Спеціальна автохімія

Деякі засоби очищення мають побічні ефекти. Випробування на ефективність таких засобів показали, що з видаленням свіжих плям ці засоби впоралися. Причому навіть несвіжа пляма піддається видаленню, хоч і не з першої спроби.

Важливо! При неправильному застосуванні автохімії можна зіпсувати лакофарбове покриття. Перед тим, як зважитися самостійно видаляти бітумні плями, варто уважно прочитати інструкцію. Краще протестувати взаємодію речовини з фарбою на непомітній частині кузова авто.

WD-40

Цей спосіб видалення плям підійде автовласникам з міцними нервами. WD-40 або його аналоги легко розчиняють свіжі плями. Метод простий: поприскати на пляму, почекати 10 хвилин та обережно видалити забруднення м’якою тканиною. Після видалення верхнього шару плями процедуру можна повторити. Найчастіше вдається позбутися плям.

Гас (керосин)

За допомогою гасу ще в минулому столітті видаляли смолу. За ефективністю гас вважається аналогом WD-40. Після нанесення гасу йому потрібно дати час увібратися в бітумну пляму і тільки після цього акуратно спробувати видалити забруднення. При поводженні з гасом рекомендується дотримуватись правил пожежної безпеки. Якщо обробляєте гасом велику поверхню, рекомендується надягати респіратор.

Бензин чи дизель

Ефективним та доступним засобом для «швидкої допомоги» у боротьбі з бітумними плямами буде пальне. Смоляні плями добре піддаються очищенню цими рідинами. Після завершення видалення, місце, де була пляма, необхідно обов’язково промити водою з мильним розчином.

Уайт-спірит

Уайт-спірит навряд чи є у кожного водія, однак якщо постало питання про його придбання для боротьби з бітумними плямами, то рекомендація одна: краще купити спеціалізований препарат на його основі для видалення бітуму. При поводженні з цим засобом необхідно бути обережними, він може бути агресивним до фарби.

Розчинники

Розчинники 646 та 647 можуть швидко впоратись з видаленням бітуму та слідів від нього, але вони дуже агресивні до лакофарбового покриття. Застосовувати їх не рекомендують, але якщо фарба вже зіпсована, бітум глибоко вївся то застосування розчинників можливе. Роботи з видалення потрібно робити дуже швидко, щоб пошкодження були мінімальними. Окрім того, розчинники токсичні і використовувати їх рекомендують на вулиці або у дуже добре провітрюваному приміщенні.

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Екологічно чисті засоби

Це всім відомий маргарин чи олія. Головна перевага – відсутність неприємних запахів та протипожежна безпека. Головний недолік – низька ефективність та жирні плями після використання цих продуктів. Але з цією проблемою справитися набагато простіше, ніж з бітумом.