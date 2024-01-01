Битумные пятна на кузове: как с ними бороться

При неправильном удалении следов битума можно испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Затягивать с их удалением тоже не стоит, поскольку на кузове останутся следы. Поэтому как избавиться от этих загрязнений правильно рассказали специалисты сайта avtomir.ua.

Читайте также: Как правильно удалить битум с кузова авто - практические советы

Причины появления битумных пятен

Обнаружить битумные пятна можно на нижней части дверей автомобиля, бамперах и порогах. Появляются такие пятна, как правило, летом после проезда недавно отремонтированными дорогами. Под воздействием высокой температуры окружающей среды битум становится жидким и, вылетая из-под колес, оседает на элементах кузова автомобиля. Там капли битума, быстро остывая, успевают проникнуть в поверхностные слои ЛКП – это агрессивное химическое действие, устранить которое не так просто.

Для удаления битумных пятен обычный автошампунь не подходит. Если отскрести такие пятна, то на поверхности останутся царапины. Избавиться от битумных пятен можно лишь путем их растворения.

Специальная автохимия

Некоторые средства очистки имеют побочные эффекты. Испытания на эффективность таких средств показали, что с удалением свежих пятен эти средства справились. Причем даже несвежее пятно поддается удалению, хоть и не с первой попытки.

Важно! При неправильном применении автохимии можно испортить лакокрасочное покрытие. Перед тем, как решиться самостоятельно удалять битумные пятна, стоит внимательно прочитать инструкцию. Лучше протестировать взаимодействие вещества с краской на незаметной части кузова авто.

WD-40

Этот способ удаления пятен подойдет автовладельцам с крепкими нервами. WD-40 или его аналоги легко растворяют свежие пятна. Метод прост: побрызгать на пятно, подождать 10 минут и осторожно удалить загрязнение мягкой тканью. После удаления верхнего слоя пятна процедуру можно повторить. Чаще всего удается избавиться от пятен.

Керосин (керосин)

С помощью керосина еще в прошлом веке удаляли смолу. По эффективности керосин считается аналогом WD-40. После нанесения керосина ему нужно дать время впитаться в битумное пятно и только после этого аккуратно попытаться удалить загрязнение. При обращении с керосином рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности. Если обрабатываете керосином большую поверхность, рекомендуется надевать респиратор.

Бензин или дизель

Эффективным и доступным средством для "скорой помощи" в борьбе с битумными пятнами будет горючее. Смоляные пятна хорошо поддаются очистке этими жидкостями. После завершения удаления, место, где было пятно, необходимо обязательно промыть водой с мыльным раствором.

Уайт-спирит

Уайт-спирит вряд ли есть у каждого водителя, однако если встал вопрос о его приобретении для борьбы с битумными пятнами, то рекомендация одна: лучше купить специализированный препарат на его основе для удаления битума. При обращении с этим средством необходимо быть осторожными, он может быть агрессивным к краске.

Растворители

Растворители 646 и 647 могут быстро справиться с удалением битума и следов от него, но они очень агрессивны к лакокрасочному покрытию. Применять их не рекомендуют, но если краска уже испорчена, битум глубоко въелся то применение растворителей возможно. Работы по удалению нужно делать очень быстро, чтобы повреждения были минимальными. Кроме того, растворители токсичны и использовать их рекомендуют на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении.

Читайте также: Насколько практичен кабриолет в Украине

Экологически чистые средства

Это всем известный маргарин или масло. Главное преимущество – отсутствие неприятных запахов и противопожарная безопасность. Главный недостаток – низкая эффективность и жирные пятна после использования этих продуктов. Но с этой проблемой справиться гораздо проще, чем с битумом.