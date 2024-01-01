Бюро економічної безпеки заарештувало раритетний Rolls-Royce

В рамках кримінального провадження детективи Територіального управління БЕБ у Київській області заарештували Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.

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Вартість вказаного автомобіля визначити досить складно, бо стан і “оригінальність” компонентів сильно впливають на ціну. Для порівняння можна орієнтуватись на Rolls-Royce Silver Shadow 1970, який наразі продається у Львові за $25 000.

В ході розслідування встановлено, що фігуранти налагодили нелегальну схему імпорту транспортних засобів. Підставою для переміщення автомобіля через кордон слугував підроблений сертифікат відповідності, що також підтверджується висновком експертів.

Наразі ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва на вилучений транспортний засіб накладено арешт.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів), здійснюють детективи Теруправління БЕБ у Київській області за сприяння Київської митниці. Процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.