Бюро экономической безопасности арестовало раритетный Rolls-Royce

В рамках уголовного производства детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области арестовали Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска.

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Стоимость указанного автомобиля определить достаточно сложно, потому что состояние и “оригинальность” компонентов сильно влияют на цену. Для сравнения можно ориентироваться на Rolls-Royce Silver Shadow 1970, который сейчас продается во Львове за $25 000.

В ходе расследования установлено, что фигуранты наладили нелегальную схему импорта транспортных средств. Основанием для перемещения автомобиля через границу служил поддельный сертификат соответствия, что также подтверждается заключением экспертов.

Сейчас постановлением Соломенского районного суда города Киева на изъятое транспортное средство наложен арест.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров), осуществляют детективы Теруправления БЭБ в Киевской области при содействии Киевской таможни. Процессуальное руководство - прокуроры Киевской областной прокуратуры.