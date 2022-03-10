Чехія на два місяці надає українським біженцям безкоштовне покриття збитків у випадку ДТП.

Чеське страхове Бюро повідомило, що воно забезпечить за рахунок гарантійного фонду безкоштовне страхове покриття шкоди, заподіяної незастрахованим українським транспортним засобом протягом 2 місяців після перетину українського кордону такою автівкою.

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Об’єднання інтенсивно працює над тим, щоб знайти довгострокове страхове рішення для українських біженців після закінчення цього періоду.

Для українських автомобілістів також створено спеціальну гарячу лінію +420 251 032 834, оператори якої володіють українською мовою.

За допомогою гарячої лінії українці можуть організувати буксирування пошкодженого транспортного засобу у випадку аварії. Опція два місяці також буде доступна безкоштовно.

Чеське Бюро зауважило, що такі кроки мають додати українським автомобілістам, що знаходяться на території країни, впевненості та спокою.