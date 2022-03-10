Чехия на два месяца предоставляет украинским беженцам бесплатное возмещение ущерба в случае ДТП.

Чешское страховое Бюро сообщило, что оно обеспечит за счет гарантийного фонда бесплатное страховое покрытие ущерба, причиненного незастрахованным украинским транспортным средством в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы таким автомобилем.

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Объединение интенсивно работает над тем, чтобы найти долгосрочное страховое решение для украинских беженцев по истечении этого периода.

Для украинских автомобилистов также создана специальная горячая линия +420 251 032 834, операторы которой владеют украинским языком.

С помощью горячей линии украинцы могут организовать буксировку поврежденного транспортного средства в случае аварии. Опция два месяца также будет доступна бесплатно.

Чешское Бюро отметило, что такие шаги должны придать находящимся на территории страны украинским автомобилистам уверенность и спокойствие.